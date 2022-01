Da più di tre mesi ancora immondizia non raccolta in via S.M. Castaldi angolo via Volturno. La tassa per i rifiuti è arrivata subito con scadenza 3 giorni dopo l'arrivo, la raccolta ancora da TRE MESI ASPETTA DI ESSERE RACCOLTA. Ma che fine hanno fatto gli spazzini.... pardon, operatori ecologici!!!!!. Nicolò Cottone

