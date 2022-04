Catania: fregiata la fontanella di Villa Cerami

La fontanella si trova in una delle zone più conosciute e frequentate del centro storico, alla fine di via Crociferi, prima dell’accesso a quello splendido edificio che è Villa Cerami, uno dei un palazzi barocchi storici della città. Come sempre accade in questa città le cose belle e di valore vengono trascurate e lasciate in balia di gentaglia senza cultura che hanno provveduto a sfregiare con dei "Murales" (se così si possono definire) la parete dove sorge la fontana e la conchiglia per la raccolta delle acque adesso serve a raccogliere l'immondizia!

