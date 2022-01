Catania: "Mai è stata così sporca come adesso"

Quello che si vede in foto è lo scempio che si perpetua ormai da circa due anni in via Turrisi Colonna a Catania. Una situazione che segnalo, ogni qualvolta si verifica, alla Dusty sul numero whatsapp. Fino a qualche tempo addietro Dusty interveniva nell'arco di 24 ore, adesso, purtroppo, la rimozione non avviene così celermente. Questi materassi sono li dalla notte del 29 dicembre e sono stati da me segnalati con foto il giorno dopo. Il sindaco si riempie la bocca di raccolta porta a porta, di posizionamento di telecamere nei siti più "frequentati" dagli incivili materassi ai quali di aggiungono i gommisti con l'abbandono di ingenti copertoni vecchi. Due settimane addietro segnalai, sempre con foto, la presenza di una vasca di raccolta compresa di cooerchio in eternit in via Mogadiscio ma, oggi, è ancora lì in bella mostra. La nostra città non è mai stata un esempio di pulizia e igiene, ma mai è stata così sporca come in questi ultimi anni. Antonio Mazzone

