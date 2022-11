Catania: multa di 600 euro per aver gettato una busta di spazzatura

Il Comune di Catania vuole fare cassa facendo multe con le telecamere. In una città dove il disordine e il mal servizio regna perenne, mi è arrivata una multa di 600 euro relativa al mese di settembre per avere gettato una busta di spazzatura a terra accanto il cassonetto stracolmo di spazzatura in viale Biagio Pecorino, 16 zona San Giorgio. Per colpa di molti che hanno preso il luogo come discarica, gettando qualunque cosa, il comune è intervenuto installando la telecamera. I furbi coprono la targa e continuano a gettare quello che vogliono. Il povero disgraziato che paga la tassa sui rifiuti, è punito in modo eccessivo per avere buttato una busta di spazzatura fuori orario.

Francesco Lagona



