Catania: "Per fortuna c'è il porta a porta!"

Così al viale Mario Rapisardi dove sono dovuti intervenire i VvF per spegnere un incendio in una microdiscarica che si è formata e che nessuno ha provveduto a togliere. E per fortuna che c'è il porta a porta. Tutto da ridere. Ma è mai possibile che ferderconsumatori o Procura non intervenga a tutela del cittadino che paga la Tari e ne tuteli la salute? È un continuo degrado che si subisce con questa amministrazione e soprattutto ora con questo caldo in piena estate. Vergogna. Ci vorrebbe un tornado che ve la depositi davanti al Comune

