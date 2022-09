Sono la sig.ra Motta, ieri pomeriggio alle 15,30 circa mi trovavo in Piazza Europa davanti al bar Epoca, mi chiedevo come mai il Comune ha tolto i cassonetti per le civile abitazioni e invece mantiene i cassonetti con tutta la sporcizia in piena Piazza Europa?

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA