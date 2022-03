Catania: rifiuti abbandonati al Viale Grimaldi

Un lettore ci scrive: "E dopo il COVID venne il colera!!! Questa è la situazione al Viale Grimaldi 8! Dove c'erano i cassonetti c'è il monte immondizia. La differenziata davanti al cancello viene raccolta in parte e non prima delle otto, rimane lì dodici ore preda di animali randagi. Le aiuole sono diventate di un bel color spazzatura. Per poter avere i contenitori per la differenziata in casa bisogna fare la fila per ore. L'importante è pagare 600 euro di Tari!"

