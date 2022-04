Il Consigliere del Secondo Municipio Fabio Lauria, chiede agli organi competenti di potare urgentemente le siepi che invadono il marciapiede di Via Leucatia all'altezza della Scuola Italo Calvino perché le persone quando accompagnano I propri figli a scuola sono costretti ad immettersi in strada in piena curva.

