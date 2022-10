Catania: strisce blu occupate da arredi floreali

Piante su strisce blu occupano tre stalli in via Asiago. Pagano il ticket? Se occupano abusivamente 3 stalli devono pagare o devono venire sanzionati per occupazione di suolo pubblico. I vigili tanto solerti a multare gli automobilisti non le vedono? E i controllori AMTS dove sono?

Pubblicità

Anch'io avrei da imbellire le strisce blu con vasi floreali profumati ma non so se sostare, concedendo questa possibilità(!), prevede un limite di stalli e di dimensioni, sottraendo spazi alle auto degli abbonati in regola con i pagamenti

Dei residenti o degli occasionali utenti che hanno difficoltà a posteggiare per i pochi spazi utili in via Asiago, una via nota per traffico sostenuto.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA