Catania: telecamere per chi non rispetta la differenziata

Desidero denunciare questo scempio, una vera e propria discarica che gli inquilini di un condominio adiacente fanno giornalmente. Chi prende provvedimenti in questo caso? Suggerirei una telecamera, come fa il caro sindaco di Messina, quello si che è un comune che si fa rispettare. A chi non paga le multe ganasce alle macchine. E' una situazione già segnalata diverse volte in passato, ma che amministrazione comunale non interessa porre fine. Ci troviamo zona piazza Cavour tra le vie Caronda e la via Canfora.

