Catania, via Asiago: stalli strisce blu occupati da vasi con piante

Si evidenzia che, a Catania in via A siago, occupano stalli di strisce blu un gruppo di vasi con piante (solo tre!), con autorizzazione concessa da S ostare-A mts(?) n egli spazi previsti per i residenti provvisti di abbonamento o per le automobili in sosta con il pagamento del ticket per il periodo sosta oraria.

Riservare detti spazi, per un utilizzo difforme da quanto previsto per la sosta di automezzi, è lecito chiedersi:

1- se sono concessi a uso gratuito oa tariffa prevista dal regolamento in uso della società S ostare-amts?

2- per un contratto a termine o senza scadenza, come per le concessioni eterne per i loculi del cimitero, concessi a tempo indeterminato ?

3- come gli addetti della società sostare possono verificare la regolarità del pagamento previsto per il parcheggio in sosta di automezzi ma con utilizzo diverso da quando furono deliberate non riportando i vasi nessun riferimento sull' appartenenza, né sulla regolarità di scadenza della concessione?

Giuseppe Siracusa

