Segnalo un semaforo pedonale in viale Ulisse corsia sud all'altezza di Vodafone, Virlinzi Virauto, oggetto di troppi incidenti mortali, che come si evince dalle foto in sequenza è visibile solo quando è troppo tardi, perché occultato dagli alberi da anni non capitozzati. Le foto testimoniano l'indifendibile realtà.

Pubblicità

Salvatore Quartarone

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA