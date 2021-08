Catania: vasca d'amianto imballata ma non ancora rimossa

Pubblicità

Ricordate la vasca che vi avevo segnalato? Bene sono passate settimane che stava lì, in via Rosina Anselmi. Oltretutto nessuno si è mai interessato di controllare o fare qualcosa. Più volte al giorno gli operatori della nettezza urbana prelevavano la spazzatura e la vasca restava sempre lì. 3 giorni fa ci sono volute 3 ore di telefonare a destra e a manca senza nulla risolvere. Oggi sto vedendo questo.

Che ne dite facciamo i complimenti ai gestori di questa città fantastica e molto efficiente? Chissà adesso quanti giorni resterà così e in città. Guardate bene il contesto dove il tutto è collocato è in città tra case e palazzi eppure sembra in aperta campagna, pieno di sporcizia ovunque. Che vergogna.

