Catania, Via Duca degli Abruzzi. Come si può buttare il vetro nella campana se è attorniata dai cassonetti per i rifiuti indifferenziati che tracimano anche sul marciapiede? Fino a pochi giorni addietro la campana era posta ai margini e si poteva usare. Ora "la riforma". Poi ci si lagna che i cittadini non fanno la differenziata!

