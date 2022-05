Librino la pista ciclabile che dovrebbe essere utilizzata per le passeggiate in bicicletta invece, guardate un po', è diventata parcheggio è corsia per i motorini. Mi chiedo come mai hanno abbandonato i lavori Dove dono i controlli? Il comune in tutto questo che ruolo ha?

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA