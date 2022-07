Marina di Ragusa. Docce senz'acqua disagi in spiaggia

Arrivata in spiaggia il 19 giugno pensavo ad una sistemazione veloce e provvisoria prima del ripristino definitivo delle docce a Marina di Ragusa trovandomi (come da foto) davanti una situazione così. Purtroppo dopo un mese questo sistema abbastanza precario e pericoloso ancora persiste. Oltre al danno, e allo sconforto di ogni bagnante davanti ad un così bramato oggetto che però non funziona, quello che mi sconforta di più è la beffa.

Ogni anno, finita la stagione estiva l’amministrazione toglie le docce, le smonta totalmente, penso per preservarle dall’incuria dell’uomo, dalla salsedine e per dedicargli la manutenzione necessaria che garantisca docce efficienti per molto, molto tempo. Invece anche quest’anno le docce, evidentemente conservate in malo modo sono inutilizzabili o addirittura non ci sono a disposizione per tutto il litorale come il primo anno che le hanno comprate. Che senso ha sprecare risorse per smontarle e rimontarle, se poi sono comunque inutilizzabili l’anno successivo? Non si capisce perché ogni anno non riusciamo a migliorare l’offerta turistica ma torniamo sempre indietro come i gamberi.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA