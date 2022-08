San Giovanni La Punta, campo da basket inutilizzabile: la denuncia

Riceviamo una segnalazione da un cittadino residente a Mascalucia (CT); a venir segnalato è il disservizio del campo da basket sito in via Giuseppe Motta.

Pubblicità

Per anni l'amministrazione comunale ha liberamente fornito la struttura che, pur nella sua semplicità, è riuscita a unire e rendere partecipi tutti i ragazzi dell'hinterland etneo. Ragazzi e genitori del posto nutrivano una sana passione per lo sport che, come si sa, sta spesso alla base di salute, benessere, crescita cognitiva, relazionalità e inclusione sociale.

Tutto questo, però, oggi non è più possibile, perché i canestri da gioco sono stati completamente divelti da vandali, che hanno reso la struttura non più utilizzabile.

La denuncia è rivolta in particolar modo al Sindaco del Comune di San Giovanni La Punta, a cui viene chiesto di prendere a cuore la questione e disporre il ripristino della struttura sportiva, nella totale fiducia delle competenze dell'amministrazione.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA