Piano Tavola -Belpasso: furto di caditoie stradali

Piano Tavola -Belpasso furti di caditoie stradali. Nella notte del 23 marzo 2022 furono rubate tutte le caditoie dell'intera via Giuseppe di Vittorio di Piano Tavola,

a distanza di un mese e mezzo l'amministrazione del comune di Belpasso non ha ancora ripristinato le condizioni di sicurezza, lasciando l'intera via senza caditoie. Proposte migliorative, idee e segnalazioni sistematicamente cadono nel vuoto e non vengono prese in considerazione e oggi sia il quartiere che tutto il paese paga un prezzo enorme in termini di sicurezza.