Poca chiarezza nella convenzione AMTS- UNICT

Vorrei segnalarvi un disservizio che riguarda molti studenti iscritti all'Università degli studi di Catania e che hanno aderito all'abbonamento agevolato AMTS/FCE che dal 1 Ottobre 2022 è attivo pagando una quota di 20 euro. Tra le agevolazioni concesse da questo abbonamento viene menzionato il parcheggio R1 di via Plebiscito di proprietà di AMTS, nella realtà quotidiana agli studenti universitari è stato negato l'accesso gratuito al relativo parcheggio. Da qualche giorno campeggia al varco di ingresso del parcheggio R1 un avviso ufficiale dell'azienda che concederà l'accesso "contingentato" a soli "15 studenti universitari" mediante rilascio di una tessera magnetica numerata che dovrà essere restituita al personale AMTS all'uscita. Da qui nascono dubbi sulla liceità di tale provvedimento, dato che non sarà possibile verificare la reale presenza delle tessere numerate e l'assoluta trasparenza del loro utilizzo, facendo si da non permettere nemmeno ai quei 15 studenti "fortunati" di poter usufruire di un Parcheggio che viene asserito all'interno di una convenzione pagata in parte dall'Università di Catania e in parte da noi studenti universitari.

