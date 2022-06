Quartiere Borgo-Sanzio (Ct), sale la protesta: "Basta rifiuti ingombranti"

Quartiere Borgo-Sanzio, sale la protesta: "Basta rifiuti ingombranti lasciati in strada per mesi, uno scandalo che deve finire. Bisogna installare telecamere!” Continuano le segnalazioni pervenute al Comitato Vulcania sulla situazione di degrado nel quartiere Borgo-Sanzio. Dopo i cumuli di sporcizia, degrado e abbandono nei marciapiedi e nella strada, ecco arrivare sulla stessa strada i rifiuti ingombranti, i frigoriferi, in Via Castorina, se ne vedono tanti. Da come si evince nelle foto recenti, la via è diventata una zona evidentemente preferita dai quei cittadini privi di scrupoli e di senso civico per l’abbandono di ingombranti, in particolare i frigoriferi. A farsi interprete del malcontento dei residenti della zona è il presidente del Comitato Vulcania, Angela Cerri, “Storie di ordinaria inciviltà, questo evidenzia uno scarso senso civico di molti ma anche una totale assenza di prevenzione e semmai repressione da parte della III Municipalità e dell’Amministrazione comunale. Eppure esiste un regolamento che prevede controlli e pertanto invito l’organo competente a farlo rispettare. Si chiedono interventi di bonifica straordinaria nella via in questione con la rimozione dei frigoriferi, interventi di riqualificazione con controllo del territorio e azione di contrasto alle micro-discariche dei rifiuti ingombranti in genere. Pertanto chiediamo di aumentare il controllo del tratto di strada con telecamere di sorveglianza anti-discariche in particolare in prossimità dello spazio in cui vengono maggiormente conferiti i rifiuti ingombranti.”

