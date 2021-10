San Giorgio (Ct): percorrere a piedi viale Cravone può essere fatale

Rione San Giorgio, Stradale Cravone fronte civico 148, un po' più in alto del Conad. Non possiamo passare e non c'è neanche il marciapiede. Rischiamo di farci male o ancora peggio di farci investire. Ci passiamo tutti i giorni per recarci alle fermate dell'autobus. Con le piogge e gli ombrelli aperti sarà ancora peggio, poiché la visibilità dei pedoni sarà minore. Per favore tagliate questi rovi il più presto possibile.

Pubblicità

Alessandra Di Sano

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA