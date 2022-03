Tremestieri Etneo: "rattoppata" la via Giosuè Carducci

Via Giosuè Carducci (altezza plesso scolastico Immacolata1), Tremestieri Etneo. Lavori fatti in data 02/03/20221, in modo molto approssimativo, e probabilmente con materiale di riempimento di scarsa fattura. La strada è attualmente aperta al traffico veicolare e pedonale, senza che vi sia la presenza di segnaletica e polizia locale a protezione dell'incolumità pubblica, considerato che il materiale applicato sull'asfalto sia ancora molto fresco. Già come si vede dal breve filmato qualche bambino o genitore, sbadatamente ha calpestato l'ancora fresca copertura del manto stradale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA