«Devi indossare il velo, se no…», musulmano arrestato a Barcellona per stalking nei confronti di una parente

il caso

In carcere un ventenne italiano che ha anche minacciato lei e il suo compagno di incendiare la casa

La polizia ha arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto un ventenne, italiano di origini straniere, per atti persecutori, tentato incendio e violazione di domicilio.

Secondo l’accusa una sua parente non voleva aderire alle regole del credo islamico e, nello specifico, indossare il velo. Il giovane non accettava inoltre che la donna intrattenesse un legame sentimentale con un ragazzo non appartenente alla religione musulmana.