Il gotha della “Rete per la legalità” fa tappa a Patti

L'iniziativa

Sarà presente Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura

Sarà la provincia di Messina a ospitare l’Assemblea nazionale delle associazioni antiracket ‘Sos Impresa – Rete per la legalità’, in programma venerdì 19 e sabato 20 aprile a Patti. Ad aprire la due giorni, venerdì alle 10, sarà un’iniziativa di solidarietà nell’azienda ‘Gruppo Mammanà di Castel di Lucio, che proprio di recente ha subito un atto intimidatorio con l’incendio di un mezzo all’interno di un cantiere.

Nel pomeriggio, alle 18, l’hotel ‘La Playa’ di Patti ospiterà i lavori dell’assemblea nazionale che coinvolgerà i rappresentanti delle varie associazioni. A partire dalle 10 del giorno successivo, invece, l’appuntamento clou con il convegno, in programma nella sala comunale di piazza Mario Sciacca, sempre a Patti. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, seguiranno gli interventi di Angelo Vittorio Cavallo, procuratore di Patti; Mario Samperi, presidente del Tribunale di Patti; del prefetto di Messina, Cosima Di Stani.

I lavori proseguiranno con le relazioni di Giuseppe Scandurra e Luigi Cuomo, rispettivamente vicepresidente e presidente nazionale di ‘Sos Impresa – Rete per la legalità’. A seguire i contributi di Vito Di Giorgio, procuratore aggiunto della Dda di Messina; del generale di Corpo d’Armata, Giovanni Truglio, comandante interregionale dei carabinieri Culqualber; del procuratore di Messina, Antonio D’Amato. Le conclusioni saranno affidate al prefetto Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.