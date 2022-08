A Vulcano piccoli volontari ripuliscono la spiaggia delle sabbie nere

A Vulcano si è svolta con successo la seconda giornata del progetto "Bambini felici, spiagge pulite", organizzato dal Comitato fucina di Efesto, che ha visto come protagonisti i piccoli dell'isola ma anche villeggianti e turisti. Dopo la pulizia della spiaggia delle acque calde a levante, questa volta il gruppo dei baby volontari si è spostato nella splendida spiaggia delle sabbie nere con un risultato molto positivo. "Ci possiamo ritenere molto soddisfatti - spiega l'insegnante Roberta Valeria Aiello -; i bimbi hanno faticato ma sono stati ricompensati da un gelato offerto da una delle strutture balneari. L'obbiettivo era naturalmente quello di ripulire la spiaggia ma con un valore didattico molto importante perché oltre che sui banchi di scuola è importante che i bambini affrontino in maniera diretta, sul campo, la questione del rispetto del territorio ed imparino il concetto di ecologia e salvaguardia dell'ambiente. Chiaramente non ci fermeremo qui, in progetto ci sono da bonificare altri spazi affinché la nostra Vulcano sia ancora più splendida".

