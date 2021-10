Alle Eolie vento e mareggiate: si fermano i collegamenti

Alle Eolie l’unico mezzo che ha viaggiato nella prima mattinata è stato l’aliscafo "Zibibbo" della Liberty Lines, partito da Salina e con tappe a Lipari, Vulcano e Milazzo. Sulle sette isole soffia da ieri sera vento da ovest-nord-ovest a 40 chilometri orari, con mare forza 5-6. Disagi sia nelle scuole che in ospedale e guardie mediche per il mancato arrivo di docenti e sanitari per il cambio di turno.

Nella rada di Lipari si sono rifugiate due navi cisterna della Marnavi, e due barche a vela, mentre nel porto di Sottomonastero ben attraccati vi sono la nave dei rifiuti della Green Fleet e un aliscafo. Gli ultimi giorni sono stati anche caratterizzati da abbondanti piogge soprattutto che a Lipari hanno creato problemi nelle vie nelle vie Franza e Roma chesi so no allagate. La via Franza, tra l’altro, permette di arrivare in ospedale e in zona vi è anche la scuola elementare.

