Messina, esplosione in un panificio: si scava sotto le macerie

I Vigili del fuoco di Messina sono intervenuti, verso le 14.30, per un esplosione che ha distrutto una bottega di un panificio a Fondachello Valdina (Messina). Le squadre intervenute dai distaccamenti di Milazzo e Villafranca Tirrena con le loro autopompe serbatoio e i pick-up con modulo attrezzato, hanno bonificato la zona. Non ci sarebbero feriti ma si attende che l’escavatore finisca il lavoro di spostamento delle macerie per avere maggiore certezza. Sul posto vi è anche il magistrato di turno e il personale del 118. Sono in fase di accertamento le possibili cause dell’esplosione.

