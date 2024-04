Un bimbo su tre con “mal di pancia”: Messina al centro di un progetto europeo

salute

Il 30% tra 4 e 12 anni ha dolori addominali senza specifiche malattie, causati dal contesto familiare e sociale. Un dispendio di costi (5-7mila euro all’anno per bambino) tra visite, indagini, farmaci e diete senza risolvere il problema

Il 30% dei bambini tra 4 e 12 anni lamenta spesso dolori addominali funzionali, senza avere specifici problemi o malattie, in realtà causati dal contesto familiare e scolastico e associati all’incremento di disturbi come ansia, fobie e stili di vita non adeguati (sovrappeso, alimentazione, stress): parte dall’Italia, e in particolare da Messina, un progetto di respiro europeo con l’obiettivo di sensibilizzare a uno dei fenomeni più comuni nella pratica clinica.

Dispendio di energie e costi sanitari

«La condizione di questi bambini, se non identificata subito, fa disperdere energie e costi sanitari – spiega il presidente della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, Claudio Romano, anche direttore UO Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica del Policlinico universitario di Messina – sono numerose le visite, le indagini, farmaci e le diete a cui vengono sottoposti, senza risultati, perdendo di vista invece un approccio chiamato bio-psicosociale in cui vengono analizzati e corretti aspetti comportamentali e stili di vita volti alla soluzione. Un bambino con dolore addominale funzionale costa circa 5- 7mila euro/anno tra spese dirette (visite, esami, accessi in pronto soccorso, farmaci e diete) e indirette (giorni persi a scuola, giorni di lavoro persi dai genitori). L’attuale organizzazione dei sistemi di cura anche sul territorio non consente ai pediatri, di avere sufficiente tempo disponibile per tali situazioni. Sono frequenti anche i disturbi del sonno, mal di testa o cefalea».

Aumentare la consapevolezza