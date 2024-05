Ragusa, muore Salvatore Dugo dopo l’incidente in via Paestum

Cronaca

Era assistente giudiziario alla cancelleria penale del tribunale

Un incidente tra una moto e una minicar. Era accaduto qualche domenica fa, in via Paestum. A distanza di qualche giorno il decesso del 41enne Salvatore Dugo (nella foto), originario di Pachino, persona molto disponibile, assistente giudiziario alla cancelleria penale del tribunale di Ragusa. Dugo non ce l’ha fatta. E’ venuto meno all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato ricoverato subito dopo il grave sinistro. La famiglia ha dato l’assenso per la donazione degli organi. Numerosi i messaggi di cordoglio.

