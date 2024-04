La risposta di Israele: droni contro base iraniana. Teheran: «Attacco “moscio”» (video)

polveriera mediorientale

Tensione alle stelle nel Medioriente

Israele ha lanciato il temuto attacco all’Iran, colpendo una base militare nella provincia di Esfahan, nella zona centrale del Paese. Raid anche nel sud della Siria, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene di allarme. Nessun danno agli impianti nucleari in Iran, come ha verificato anche l’Aiea. Teheran comunque nega l’attacco: le esplosioni erano il suono dell’abbattimento di «oggetti volanti». Itamar Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale e leader di destra radicale, definisce «moscio» l’attacco, e fonti precisano: «E’ un segnale che abbiamo la capacità di colpire all’interno del Paese».

Teheran: per ora nessuna ritorsione