La richiesta a sorpresa del ministro centrista di Israele

TEL AVIV, 03 APR – “Dovremmo concordare una data delle elezioni generali per settembre prossimo”. Lo ha detto a sorpresa il leader centrista israeliano e ministro del Gabinetto di Guerra, Benny Gantz in una conferenza stampa. E’ la prima volta che Gantz, in testa ad ogni sondaggio, chiede le elezioni anticipate.

