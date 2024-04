Metsola, ‘l’Eurocamera non ha paura delle interferenze’

agenzia

'Sappiamo come fermare chi vuole influenzare il voto'

BRUXELLES, 03 APR – “Mancano poco più di 60 giorni alle elezioni europee. Sappiamo qual è la posta in gioco e lo sanno anche quegli attori che si spingeranno non so fino a quale punto per cercare di interrompere il nostro processo democratico. Abbiamo già allertato su questa minaccia in precedenza e l’abbiamo vista tornare in questi ultimi giorni. Noi non abbiamo paura. Sappiamo come lavorare insieme per fermarli”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo al forum organizzato dall’ANSA in collaborazione con l’Eurocamera ‘L’Europa che verrà’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA