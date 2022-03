Amelia sul palco a Lodz, commosse il mondo cantando nel rifugio

ROMA, 21 MAR - Il suo video, mentre intonava la canzone di 'Frozen' in un rifugio sotto le bombe a Kiev, commosse il mondo e toccò i 16 milioni di visualizzazioni. Amelia ora è in Polonia, ed è tornata a commuovere. La bimba di sette anni è salita ieri sul palco a Lodz, ed ha aperto il concerto di beneficenza "Insieme per l'Ucraina". In un'intervista alla Tv polacca Tvp - rilanciata dal sito Fakt - Amelia aveva raccontato che era molto stanca quando ha cantato nel rifugio ma che ha cercato di farlo il meglio possibile: "Ho immaginato di essere su un palco e di avere di fronte un grande pubblico". Quel sogno è diventato reale ieri: la piccola è stata la prima a salire sul palco. Quando Amelia, in abito bianco decorato con fiori rossi e i capelli biondi raccolti in due treccine, è entrata in scena, un frammento del filmato dal rifugio di Kiev è stato trasmesso su un grande schermo. Con il pubblico che che ha acceso le torce sui telefoni mentre lei, senza nessun accompagnamento musicale, intonava l'inizio dell'inno ucraino.

