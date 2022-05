Covid: Corea del Nord, altri 174.000 contagi e 21 decessi

PECHINO, 14 MAG - La Corea del Nord ha riportato altri 21 decessi per il Covid-19 e ulteriori 174.400 persone "in stato febbrile" a livello nazionale, segnalando uno scenario in peggioramento: la Kcna ha rilasciato i dati aggiornati della crisi pandemica dopo che il leader Kim Jong-un ha presieduto una riunione mattutina del Politburo, definendo il coronavirus "un grande tumulto dalla fondazione del Paese". Un totale di 524.440 persone in Corea del Nord ha mostrato sintomi di febbre tra fine aprile e il 13 maggio, secondo la Kcna, di cui 243.630 guarite e circa 280.810 in cura. Giovedì lo Stato eremita ha ufficializzato il primo focolaio in oltre due anni di pandemia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA