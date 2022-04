Cremlino, 'dialogo quando l'Europa uscirà dalla sbornia Usa'

ROMA, 02 APR - "Quando gli europei si riprenderanno dalla sbornia da bourbon americano, e quando realizzeranno finalmente che dovranno prendersi cura del futuro del nostro continente, Europa o anche Eurasia, ebbene allora arriverà il momento di rivedere i nostri rapporti e arrivare al dialogo, ma ciò non accadrà in una prospettiva di breve periodo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista citata da Interfax, come a sottolineare che il dialogo fra Russia ed Europa potrà essere ripristinato ma ci vorrà del tempo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA