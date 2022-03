Israele, Usa vogliono levare Pasdaran Iran da lista terrore

TEL AVIV, 18 MAR - "Ci rifiutiamo di credere che gli Usa vogliano togliere la loro designazione di organizzazione terrorista delle Guardie Rivoluzionarie iraniane" (Irgc). Lo hanno denunciato in un comunicato congiunto il premier Naftali Bennett e il ministro degli esteri Yair Lapid, ricordando che Irgc è "un'organizzazione terrorista che ha ucciso migliaia di persone, americani inclusi". "La lotta al terrorismo - hanno continuato - è globale, una missione condivisa dell'intero mondo. Crediamo che gli Usa non vogliano abbandonare i loro più stretti alleati in cambio di vuote promesse da parte di terroristi".

