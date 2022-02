Joe Biden in calo nei sondaggi, solo il 37% lo promuove

NEW YORK, 27 FEB - Joe Biden ancora in calo nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post-Abc News, solo il 37% degli americani promuove il presidente a fronte di un 55% che lo boccia. Sull'Ucraina, la maggioranza degli americani è favorevole alle sanzioni ma il 47% non approva la gestione della crisi da parte di Biden. Negativa anche la valutazione sull'economia: il 37% degli americani afferma di approvare l'operato del presidente, mentre il 58% lo boccia.

