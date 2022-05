Messico: l'uragano Agatha scende alla categoria 1 a Oaxaca

ROMA, 31 MAG - La Commissione nazionale per l'acqua (Conagua) del Messico ha riferito che l'uragano Agatha si è debilitato dopo tre ore dall'aver toccato terra sulla costa occidentale dello Stato di Oaxaca, scendendo a categoria 1 sulla scala Saffir Simpson. Lo riferisce la tv Milenio. Conagua ha precisato, dice poi l'emittente, che il pronostico di piogge eccezionali in tutto l'Oaxaca è confermata. Le precipitazioni saranno torrenziali invece nel Chiapas, intense negli Stati di Guerrero, Tabasco e Veracruz, e molto forti in Puebla, Campeche e Quintana Roo. Il sottosegretariato della Marina militare, da parte sua, ha reso noto che è stato attivato nello Stato di Veracruz il 'Plan Marina' in forma preventiva . Intanto l'Aeroporto internazionale di Città del Messico (Aicm) ha confermato che sono stati cancellati a causa delle pessime condizioni atmosferiche 27 voli diretti verso la regione che sta attraversando Agatha, fra cui Puerto Escondido e Huatulco

