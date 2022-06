Prima foto ufficiale per Lilibet! La figlia di Meghan e Harry "star" sui social

La piccola Lilibet ha un volto anche per il pubblico. La prima foto ufficiale della secondogenita dei duchi di Sussex Harry e Meghan, è stata postata sui social in occasione del suo primo compleanno, il 4 giugno scorso, e festeggiato in Inghilterra dove la famiglia si trovava per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II.

Riservatissimi sulla loro vita privata, tanto da rinunciare a far parte della Royal Family, Harry e Meghan avevano finora "esibito" soltanto una foto di famiglia, ma nessuna foto esclusivamente della piccola, divenuta in queste ore una vera e propria "star" dei social avendo registrato migliaia di auguri e di like per quell'immagine tanto attesa. Nel giorno del compleanno anche il resto di casa Windsor aveva fatto arrivare, sempre tramite i social, i propri auguri a Lilibet Diana, così chiamata in onore della regina e della compianta nonna. I duchi hanno anche organizzato una festicciola a Frogmore Cottage alla quale però non avrebbero partecipato neanche gli zii William e Kate (i due fratelli sarebbero in rotta soprattutto dopo l'intervista a due voci rilasciata ad Oprah Winfrey).

Harry e Meghan sono già rientrati in California, insieme ai bimbi (Archie è il primogenito), dove hanno deciso di vivere una vita indipendente dai fasti e dalle rigide regole del protocollo reale.





