Quando Orsini tesseva le lodi di Kim Jong Un: «Un uomo intelligente il cui ragionamento strategico rasenta la perfezione»

Il prof. Alessandro Orsini in questi mesi di guerra è stato spesso al centro delle polemiche per le posizioni piuttosto sensibili alle argomentazioni russe sulla guerra in Ucraina. Ma non è la prima volta che Orsini ha idee controcorrente sui dittatori. Cinque anni fa, al culmine della crisi tra Usa e Corea del Nord si spinse a tessere le lodi di Kim Jong Un: «Non è un pazzo, è un uomo intelligente e il suo ragionamento strategico rasenta la perfezione»

Pubblicità

"Il suo ragionamento strategico rasenta la perfezione". Cinque anni fa il prof. Orsini proponeva alcune riflessioni sul dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ricorda qualcosa.



[Nemo, Rai 2, video integrale https://t.co/5FrM9wKZvQ] pic.twitter.com/85sLlD6NuM — nonleggerlo (@nonleggerlo) April 30, 2022

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA