Sindaco New York positivo al Covid, cancella eventi

NEW YORK, 10 APR - Il sindaco di New York Eric Adams è positivo al Covid e ha cancellato tutti gli eventi pubblici previsti nei prossimi giorni. Lo riferisce un portavoce. Adams è risultato positivo al Covid nel suo 100esimo giorno da sindaco di New York. Dopo essersi svegliato con il mal di gola, si è sottoposto prima a un tampone rapido, risultato negativo, e successivamente a un test molecolare, risultato positivo. "Prenderà i farmaci antivirali disponibili gratuitamente per tutti i residenti della città", afferma il suo portavoce osservando che il sindaco ha deciso di cancellare tutti gli eventi pubblici della settimana.

