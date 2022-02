Ucraina: Biden, 'nuove misure contro la Russia'

NEW YORK, 24 FEB - Joe Biden annuncerà "ulteriori conseguenze" contro la Russia l'operazione militare in Ucraina. Lo afferma lo stesso presidente americano, sottolineando che Mosca è "responsabile per la morte e la distruzione che l'attacco porterà". Poche ore fa inoltre, riporta la Cnn citando fonti della Casa Bianca, Biden ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al quale ha detto che gli Stati Uniti e gli alleati "imporranno sanzioni dure alla Russia": "continueremo a fornire sostegno e assistenza all'Ucraina e alla sua popolazione".

