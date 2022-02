Ucraina: Merkel, ogni sforzo per contenere guerra Putin

BERLINO, 25 FEB - L'ex cancelliera Angela Merkel rompe il silenzio e parlando alla Dpa "condanna nel modo più duro questo eclatante rottura del diritto internazionale per il quale non c'è alcuna giustificazione". Per l'ex cancelliera, l'attacco della Russia segna una profonda cesura nella storia dell'Europa dalla fine della guerra fredda". Ogni sforzo del governo tedesco, co l'Ue, gli Usa la Nato e il G7 e "per contenere l'attacco militare della Russia ha il mio sostegno".

