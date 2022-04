Ungheria al voto, prime elezioni incerte per Orban

BUDAPEST, 03 APR - Dalle 6 sono aperti i seggi in Ungheria, che oggi vota per le prime elezioni politiche che per il premier nazionalista Viktor Orban, trionfante per ben 12 anni nelle ultime tre, si presentano come incerte. Il suo partito Fidesz, accusato fra l'altro di essere filo-putiniano in una campagna elettorale resa ancora più accesa dalla guerra nella vicina Ucraina, deve vedersela stavolta con un'opposizione che per la prima volta si presenta unita, con un'alleanza, piuttosto eterogenea al suo interno, fra sei partiti, accomunati dalla volontà di riportare l'Ungheria nel canale dell'europeismo, dell'atlantismo e della democrazia liberale. L'opposizione candida Peter Marki-Zay, che, pur ammettendo che si tratta di una battaglia in salita, dopo 12 anni di "lavaggio del cervello" e visto l'elevato numero di elettori incerti, ieri, in un affollato comizio sotto il gelo e il nevischio, ha predetto che l'alleanza d'opposizione è di fronte ai "cancelli della vittoria". I seggi si chiudono alle 19 e le prime proiezioni sui risultati sono attese fra le 23 e la mezzanotte. Ci si attende un'affluenza piuttosto elevata, intorno al 70%.

