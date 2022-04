Usa: lo zoo di Washington celebra 50 anni di panda giganti

WASHINGTON, 16 APR - Il celebre zoo Smithsonian a Washington festeggia in questi giorni i 50 anni dall'arrivo dei primi panda giganti dalla Cina. La tradizione iniziò dopo la visita dell'allora presidente Richard Nixon in Cina nel 1972. I primi due esemplari arrivati si chiamavano Ling Ling e Hsing Hsing. "Penso che qui allo zoo scoppierà un pandemonium", disse la First Lady Patricia Nixon accogliendo i due panda allo Smithsonian cinquant'anni fa. Adesso lo zoo della capitale americana ospita tre esemplari, Tian Tian, Mei Xiang e il loro cucciolo di 18 mesi Xiao Qi Ji. Lo Smithsonian è uno dei luoghi più famosi di Washington con circa 2 milioni di visitatori l'anno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA