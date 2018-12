Ribera: furto nel plesso scolastico "Cufalo" di via Berlinguer

Tutte le scuole riberesi sono diventate meta sia di vandali che di ladri. Dopo i furti dei mesi scorsi ai danni di attrezzature e di edifici scolastici, stavolta è toccato il turno della scuola primaria e dell’infanzia del plesso “Cufalo” di via Berlinguer dove nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì ignoti ladri si sono introdotti all’interno dell’edificio da dove hanno portato via oggetti didattici vari e dalle classi hanno rubato incredibilmente perfino i salvadanai degli alunni che stanno raccogliendo ogni giorno le offerte in denaro da destinare al piccolo Gabriel che deve essere operato negli Usa, a New York, grazie ad una gara di generosità dei riberesi e degli agrigentini.

Nell'edizione cartacea di domani del nostro quotidiano maggiori dettagli.