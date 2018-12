Un corso executive in Destination management & marketing al Polo Universitario di Agrigento di via Quartararo. Organizzato da BeAcademy, Centro Orientamento Formazione & Placement, Università di Catania, Distretto Turistico Valle dei Templi e Polo Universitario di Agrigento, si svolgerà il 9 e il 16 febbraio 2019. Il corso si pone l’obiettivo di formare i partecipanti verso le tecniche gestionali e promozionali in grado di valorizzare il territorio turistico come sistema integrato. Infatti, il principale limite ascrivibile alle politiche di valorizzazione del patrimonio turistico presente sul territorio, è dato dalla mancanza di un approccio progettuale strutturato in grado di proporre le risorse presenti nelle destinazioni in termini di offerta integrata. I prodotti e servizi di cui si compone l’offerta turistica delle località siciliane sono stati spesso organizzati, promossi e commercializzati singolarmente e in modo slegato dal sistema a cui appartengono. Il corso ha una durata di 16 ore così distribuite: sabato 9 febbraio, 8 ore, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; sabato 16 febbraio 8 ore dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Il programma del corso è costituito da quattro moduli: Destination Management (4 ore), Food Tourism (4 ore), Destination Marketing (4 ore), Destination Event Planning (4 ore). I docenti saranno il professor Marco Platania ed il professor Benedetto Puglisi, esperti di Destination Management & Marketing. A fine corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. Per iscriversi o per richiedere informazioni basterà inviare una email a academy@befactory.it