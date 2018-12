Menzione speciale del "Karkinos" all'Associazione "Il Centro storico di Agrigento"

Nei giorni scorsi, il movimento culturale “Il Centro Storico di Agrigento“, rappresentato per l'occasione da Sara Gallo e Mattias Lo Pilato, ha ricevuto una Menzione Speciale in occasione del premio Karkinos.



"Siamo onorati di ricevere questa Menzione Speciale del Premio Karkinos - dice Mattias Lo Pilato - siamo onorati ma anche emozionati perché lo abbiamo ricevuto in una città non una qualsiasi ma nella nostra Agrigento, la città dove siamo nati è tuttora abitiamo. Questo premio per noi, sarà una spinta, perché molti agrigentini credono in noi. Ne abbiamo avuto la testimonianza con questa bellissima Menzione, davanti alle autorità ma anche davanti la nostra Agrigento. La nostra iniziativa è nata nel 2014 per valorizzare il centro storico e, oggi sta raccogliendo i suoi frutti. Chiediamo a quando utilizzano Facebook di seguire le nostre iniziative sulla pagina Il Centro storico di Agrigento. Ne approfitto per ringraziare il Presidente Carmelo Cantone, il vice presidente Francesco Novara è tutto il fantastico team di Karkinos che in questi mesi di sono spesi per la riuscita dell’evento. Ne approfitto anche per ringraziare il resto del team del Movimento de Il centro storico di Agrigento, Giuseppe e Rosy che instancabilmente ma soprattutto pieni di energia portiamo avanti le nostre iniziative".