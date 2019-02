Svaligiato un bar a Canicattì

Ammonta ad oltre 12 mila euro il bottino di un furto, messo a segno in un bar, nel centro abitato di Canicattì. E' accaduto nelle ore notturne. L’azione è stata fulminea e preparata nel dettaglio. Dopo aver forzato un infisso, i malviventi si sono intrufolati all’interno dell’esercizio commerciale. Portati via il registratore di cassa, dove all'interno c'erano 850 euro (tra monete e banconote), due casse acustiche, un mixer, un tablet, e un proiettore. Poi a "lavoro" concluso sono scappati non prima però di impossessarsi anche di qualche prodotto esposto per la vendita: confezioni alimentari, e alcune decine di bottiglie di alcolici. Il furto è stato scoperto, l'indomani mattina, dal proprietario, un 34enne del luogo, prima di dare inizio alla propria giornata di lavoro. Subito ha dato l'allarme al centralino del 112. Nelle mani dei carabinieri, che stanno ora indagando, c’è quindi ben poco.