Buk Agrigento incontra Carmelo Sardo, un incontro tra libri e buon vino

Sarà un gruppo di giovani lettori, Buk Agrigento, ad incontrare il giornalista agrigentino Carmelo Sardo, in occasione della presentazione ufficiale alla città del suo romanzo di esordio “Vento di tramontana”. L’appuntamento è in programma venerdì 22 febbraio alle 18.30 allo Spazio Temenos, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro. Un evento che sancisce anche la partnership tra tre realtà culturali del territorio: Spazio Temenos, il gruppo di lettura Buk Agrigento e la libreria “ll Mercante di libri” (sita in via Atenea) di Alessandro Accurso Tagano.

Il romanzo “Vento di tramontana”, edito da Laurana Editore, racconta la storia di un giovane ventenne, secondino nel carcere di Favonio (Favignana), che si scontra con la durissima realtà dei detenuti fine pena mai. Una lettura di grande impatto, struggente e appassionata, e puntellata dei colori e dei profumi della Sicilia.

Ma non solo libri e parole. Alla fine dell’incontro è previsto un assaggio del vino offerto dalla cantina Tenute Cuffaro, sponsor dell’evento. Spazio Temenos anche in queste occasioni intende valorizzare il lavoro delle aziende emergenti del territorio. Le uve dei vini di Tenute Cuffaro provengono infatti dalle terre dell’antico Feudo di Fauma, tra Agrigento e Realmonte. L’ingresso è libero.